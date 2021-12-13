اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: تخريج أول دفعة من المعهد الفنى للتمريض التابع لـ تيودر بلهارس

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:51 م
التعليم العالى: تخريج أول دفعة من المعهد الفنى للتمريض التابع لـ تيودر بلهارس وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم حفل تخرج وتكريم أول دفعة من المعهد الفنى للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس.
 
وأشار التقرير إلى افتتاح المعهد الفنى للتمريض فى عام 2019، ومدة الدراسة فيه عامين تؤهل الطالبات بعدها للعمل، موضحًا أنه يلتحق بالمعهد مائة وثلاثين طالبة فى المتوسط كل عام، وتعد هذه الدفعة هى أول دفعة يتم تخريجها من المعهد.
 
ولفت التقرير إلى نجاح 12 طالبة من المتفوقات من خريجات الدفعة فى الالتحاق بكلية التمريض بجامعتى القاهرة وعين شمس.
 
وتضمنت الاحتفالية تكريم خريجات الدفعة، وأسرة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس من الأطباء بالمعهد ووزارة التربية والتعليم، والمعهد الفنى الصحى بإمبابة، والإشراف الفنى من الوزارة، وإدارة التدريب بالشؤون الصحية بالجيزة، وأمين عام معهد تيودور بلهارس ومدير المستشفى، وأسرة مدرسة التمريض.
 
جدير بالذكر، أن مدرسة التمريض تم تأسيسها فى عام 1989، وكانت مدة الدراسة بها 3 سنوات، حتى تم افتتاح المعهد فى عام 2019.
 

معهد تيودر بلهارس

اخبار مصر

المعهد الفنى للتمريض

اخبار مصرية

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ورشة عمل افتراضية بين تيودر بلهارس والصحة العالمية حول دورة حياة البلهارسيا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 10:45 ص

زيادة حافز النشر العلمى والدعم المادى لرسائل الماجستير بمعهد تيودر بلهارس

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:24 ص

وزير التعليم العالى يطالب بإحصائية حول نشاط تيودر بلهارس فى مواجهة كورونا

الأحد، 10 مايو 2020 08:31 م

7 قرارات بموافقات هامة للحكومة باجتماعها الأسبوعى.. تعديل بعض أحكام قانونى النظافة العامة والثروة المعدنية.. منحة 100 ألف دينار لتوفير أجهزة لمعهد تيودر بلهارس.. وأخرى بـ500 ألف دينار كويتى لتجهيز مكتبة الكنيسة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة