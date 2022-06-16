تدريب العاملين بخدمة العملاء بشركة مياه بنى سويف على لغة الإشارة

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، دورة تدريبية بعنوان "برنامج لغة الإشارة" والتى تستهدف أخصائي خدمة العملاء بالفروع بمقر إدارة التدريب بديوان عام الشركة لمدة 4 أيام.





وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى بيان لها، أن الدورة ضمن خطة الشركة لتدريب عدد من العاملين والموظفين بخدمة العملاء بالشركة، والتى تعتبر من أهم المرافق الحيوية والخدمية على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، لتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة وضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما فى ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة.





وتابعت أن تلك الدورات في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة. بمجال خدمة وتمكين ذوى الهمم من خلال تبنى العديد من المبادرات والأنشطة الداعمة بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستجابة الفورية لمشاكل ومطالب هذه الفئة الهامة و لغة الإشارة عبارة مجموعة من الإيماءات والرموز اليدوية يستخدمها الصم وضعاف السمع. ويستخدمها كذلك أصحاب السمع السَّوِي للتخاطب مع الصم. وتعتمد لغة الإشارة على الأفكار أكثر من الكلمات، فكل إيماءة تعبر عن فكرة أو مفهوم محدد. ولكن فإن بعض الكلمات والأسماء لا مرادف لها في لغة الإشارة ويستخدم الصم الحروف الأبجدية اليدوية، أو أبجدية الأصابع، لمثل هذه الكلمات.