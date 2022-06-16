تداول 5976 طن بضائع عامة ومتنوعة و340 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 5976 طن بضائع عامة متنوعة و340 شاحنة و90 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، وبلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 3817 طن بضائع عامة ومتنوعة و172 شاحنة و63 سيارة.



كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 2159 طن بضائع عامة ومتنوعة و168 شاحنة و27 ملاكى، واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بإجمالى 63 شاحنة بحمولة 1495 طن بضائع عامة ومتنوعة 16 ملاكى و19 شاحنة فارغة والسفينة عمان بإجمالى 20 شاحنة بحمولة 170 طن بضائع عامة ومتنوعة 2 ملاكى و10 شاحنات فارغة.



كما تمت مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالى 110 شاحنات بحمولة 2728 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكى، واستقبل ميناء نويبع العبارة بريدج والعبارة سيناء بإجمالى 22 شاحنة بحمولة 494 طن بضائع عامة و9 ملاكى و34 شاحنة فارغة، وتمت مغادرة العبارة بريدج والعبارة سيناء بإجمالى 62 شاحنة بحمولة 1089 طن بضائع عامة وسيارة ملاكى.



وغادر ميناء السويس السفينة النوى اكسبريس متجهة إلى جدة بعدد 60 سيارة ملاكى، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 840 راكبا بموانيها.