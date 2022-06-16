بمشاركة أرنولد شوارزنيجر.. الأمم المتحدة والنمسا يعقدان القمة السادسة للمناخ

كتبت : هند المغربي

انطلقت القمة العالمية السادسة للنمسا حول أزمة المناخ بمشاركة امين عام الأمم المتحدة ، والتي عقدتها الحكومة النمساوية بحضور عدد من النشطاء في ملف المناخ، فيما شارك فيها الممثل العالمى في أرنولد شوارزنيجر

ووفق الأمم المتحدة يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وقد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري" مثل الفحم والنفط والغاز" .

ولفت تقرير الأمم المتحدة الى أنه ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

وتشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان. تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عند استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني. يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان. ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.