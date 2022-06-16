اليوم السابع
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بعد فوزه بالتزكية.. نقيب السكة الحديد يشارك بانتخابات عضوية مجلس النقابة العامة

الخميس، 16 يونيو 2022 05:38 م
بعد فوزه بالتزكية.. نقيب السكة الحديد يشارك بانتخابات عضوية مجلس النقابة العامة نقيب السكة الحديد يشارك بانتخابات عضوية مجلس النقابة العامة
كتبت آية دعبس

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شارك عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، صباح اليوم الخميس، بانتخابات عضوية مجلس النقابة العامة، وذلك بعد إعلان اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، فوزه بمنصب رئيس نقيب السكة الحديد بالتزكية.

وشهدت النقابة العامة توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة السكة الحديد، توافد أعضاء النقابة للإلاء بأصواتهم لاختيار 7 أعضاء من بين 20 مرشحا لمقاعد النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وذلك بعد فوز 14 مرشحا بالتزكية لم يتقدم أمامهم أحد من بينهم رئيس النقابة العامة عبد الفتاح فكرى.

من ناحية أخرى، كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.

 
وتشهد بعض النقابات العامة انتخابات اليوم على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة، هى: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف، - بينما فاز البعض بالتزكية - ولكل منهما صندوق منفصل، حيث شدد الوزير خلال جولاته على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة.
 
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