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لو هتروح تصيف فى مطروح.. السكة الحديد تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة السبت

الخميس، 16 يونيو 2022 03:23 م
لو هتروح تصيف فى مطروح.. السكة الحديد تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة السبت قطار - صورة أرشيفية
كتب: سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد، السبت المقبل، قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح ابتداء من السبت ويستمر التشغيل حتى صدور تعليمات أخرى، وذلك فى إطار استعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

 

ومواعيد القطارات على خط القاهرة مرسى مطروح كالآتى:

 

أولاً : يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 :

1- تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى "4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة إسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة إسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة إسبانى + 1 عربة قوى".

2- تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا وفقا للجدول المرفق بتركيب "1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية )".

 

ثانياً : يوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022 :

1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً وفقا للجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه.

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً وفقا للجدول المرفق بنفس تركيب قطار 940 أعلاه.

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