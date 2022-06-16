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اندلاع حريق بأكبر حقل غاز فى روسيا.. وغازبروم: الحادث لن يؤثر على الإنتاج

الخميس، 16 يونيو 2022 11:12 ص
اندلاع حريق بأكبر حقل غاز فى روسيا.. وغازبروم: الحادث لن يؤثر على الإنتاج حريق - أرشيفية
وكالات

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اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة "غازبروم" فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع "غازبروم"  أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم، ولم تقع إصابات.

من جانبه علق المكتب الصحفي لـ "غازبروم" بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.


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