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اليوم.. التصويت بانتخابات مجالس إدارات 29 نقابة عمالية عامة

الخميس، 16 يونيو 2022 06:00 ص
اليوم.. التصويت بانتخابات مجالس إدارات 29 نقابة عمالية عامة وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تجرى وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عمليات التصويت بانتخابات مجالس إدارات 29 نقابة عامة عمالية، ومن المقرر أن يتم التظلم من النتيجة غدا الجمعة، والبت فى التظلم 18 يونيو الجارى، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.
 
ويتم التصويت لانتخاب مجالس إدارة نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
 
كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 
وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

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