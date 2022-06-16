النيابة تحقق فى مقتل شاب على يد بلطجية بالإسكندرية وتتحفظ على الكاميرات

الإسكندرية - أسماء على بدر

تباشر نيابة سيدى جابر التحقيقات فى واقعة مصرع شاب فى منطقة المطار بالإسكندرية وإصابة آخرين، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة واستماع أقوال شهود العيان واستعجال تحريات المباحث فى الحادث .

وشهدت منطقة المطار بالإسكندرية حادثا مأساويا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مصرع شاب بطلقات خرطوش أثناء تواجده على أحد المقاهى من بلطجية أثناء مشاجرتهم مع آخرين .

وتقول آمال زغلول، شقيقة المجنى عليه، إنها فى حوالى الساعة الواحدة صباحا جاء خبر مصرع شقيقها من أشخاص مجهولين جاءوا بأسلحة من خارج منطقة المطار للمشاجرة مع أشخاص آخرين .

وأضافت لليوم السابع أن شقيقها تصادف تواجده على المقهى فى هذا التوقيت ولم يكن طرف فى المشكلة وتلقى طلقات الخرطوش وتوفى فى الحال، بالإضافة إلى مصابين آخرين فى نفس المكان.

وأشارت إلى أن المتهمين تم القبض عليهم حاليا بقسم شرطة سيدى جابر وتم نقل جثمان شقيقها الى المشرحة وفى انتظار تصريح الدفن لم يصدر من النيابة حتى الان .

وقالت إن شقيقها لم يكن له عداوة مع أي شخص وهو شاب وحيد وله ثلاث الشفاء فتيات وهو يعول الاسرة، ولقى مصرحه نتيجة البلطجة وترك اسرته تتألم .

وكان قد تلقت مديرية امن الإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع شاب يدعى " دميان زغلول" 30 سنه فى منطقة المطار بالإسكندرية وانتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم القبض على المتهمين وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.