وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24846230 شخصًا، وتلقى الجرعة الثانية 23329496 شخصًا حتى اليوم.



وأضاف البيان أن 1068 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و1214 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن، المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.