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المشدد 6 سنوات لصاحب ورشة كاوتش بتهمة الاتجار فى الهيروين بالدقهلية

الخميس، 16 يونيو 2022 05:21 م
المشدد 6 سنوات لصاحب ورشة كاوتش بتهمة الاتجار فى الهيروين بالدقهلية محكمة - أرشيفية
الدقهلية - مرام محمد

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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم، بمعاقبة إسلام م. ع. م. 31 عاما، صاحب ورشة كاوتش، مقيم بقرية منشأة شومان مركز الستاموني، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة "هيروين" وسلاح أبيض.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد أحمد، وعبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وذلك في القضية رقم 816 لسنة 2022 والمقيدة برقم 236 لسنة 2022 كلي مركز الستاموني.
 

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، أنه في يوم 23/1/2022، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ الضرورة الشخصية.

 


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