الكشف على 288 حالة بالمجان فى قافلة طبية وسط الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظم حى وسط الإسكندرية، قافلة طبية خدمية شاملة بمنطقة امبروزو - محرم بك بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية، وذلك في إطار فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتحت شعار "حقك تنظمى".

ونظم حي وسط اليوم قافلة طبية خدمية لجمعية تنمية المجتمع المحلي بامبروزو، تحت رعاية وزير الصحة والسكان ومحافظ الإسكندرية، ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط بالتعاون مع منطقة وسط الطبية .

وتم تنظيم القافلة علي مدي خمسة أيام بعدة مناطق بالحي، وتم خلاله اليوم الكشف والعلاج المجاني علي عدد من الحالات كالتالي 51 حالة باطنه ،47 حالة اطفال ،35 حالة فحص ثدي ، 52 حالة تحليل الاعتلال الكلوي ، 51 حالة نساء و52 حالة أمراض مزمنة.

وتضمنت القافلة خدمات تنظيم الأسرة بمشاركة الدكتورة امال محمد علي مدير إدارة تنظيم الأسرة بوسط الطبية، كما شملت خدمات الوحدة الفرعية لحمايه الطفولة بحي وسط من خلال رصد عدد من البلاغات الخاصة بالأطفال وتقديم الدعم المطلوب، وندوة دينية ألقاها ممثل مديرية الأوقاف، بمشاركة ممثل مديرية التضامن الاجتماعي للرد علي اسئلة المشاركين فيما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة.

وشارك في القافلة من حي وسط مدير إدارة اللجان والمجالس، مسؤول الوحدة الفرعية لحماية الطفولة، ومسئولي وسط الطبية والجهات المعنية.