اليوم السابع
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القومى للمرأة يشيد بقرار تعيين سيدة بمنصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف

الخميس، 16 يونيو 2022 02:31 م
القومى للمرأة يشيد بقرار تعيين سيدة بمنصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإصداره قرارا بتكليف الدكتورة ريهام سلامة، بالعمل فى منصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بهذا القرار الذى يؤكد اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتمكين المرأة، وإيمانه بأحقيتها فى تولى المناصب القيادية طالما أثبتت كفاءتها، وأضافت أن تولى سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يعكس أيضاً ثقة الأزهر الشريف فى قدرات ودورها المهم فى نبذ العنف والتطرف.
 
ووجهت رئيسة المجلس خالص التهانى إلى الدكتورة ريهام سلامة، مؤكدة أن توليها هذا المنصب المهم دليل على نجاحها وكفاءتها، متمنية لها التوفيق والسداد فى مهام منصبها الجديد.

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