مايا مرسى تلتقى مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث ملف تمكين المرأة

كتب محمود راغب

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم خلال تواجدها بالأمم المتحدة في نيويورك، بناتالي كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في حضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بداية الاجتماع عن بالغ سعادتها بالتعاون والشراكة القائمة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر لتمكين المرأة والفتاة المصرية .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المشروعات الوطنية التى تبنتها الحكومه المصري للنهوض بمستوى معيشة المواطنين والمواطنات في مصر .

من جانبه، أكد السفير أسامة عبد الخالق، أن المرأة المصرية تنعم بوجودة إرادة سياسية قوية تؤمن بها وتساند وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار و تدعم مشاركتها في جميع ملفات التنمية التي تعمل عليه مصر الآن.

من جانبها، أعربت ناتالي عن بالغ سعادتها بالتعاون والشراكة المثمرة بين الجانبين ، مبدية إعجابها بجهود مصر في مجال دعم وتمكين الفتيات من خلال مبادرة نورة لتمكين الفتيات، مشيرة الي ان مصر تعد من الدول الاكثر تأثيرا في المنطقة .