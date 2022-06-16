السيد خالد أول الإعدادية الأزهرية بالشرقية.. ختم القرآن بعمر 9 سنوات.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالب الحاصل على المركز الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية.

وقال السيد خالد السيد عبد النبى، الحاصل على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية الأزهرية: أنا طالب بمعهد الحاج محمد عبد الوهاب الإعدادى الثانوى الأزهرى النموذجي بكفر صقر، وبفضل الله حصلت على الدرجات النهائية بنسبة 100%.

وأضاف: كنت دائمًا أستيقظ لصلاة الفجر وبعد الصلاة أتجه لحفظ القرآن وبعد ذلك ألتزم بالمذاكرة بشكل يومى، لافتا إلى أنه أثناء شرح المعلم لأى درس كان يركز معه بشكل كبير ويفهم ما يقوله المعلم تماما، وبالتالى عندما يذاكر يكون مستوعب المكتوب فى الكتاب بشكل كبير وهذا سر التفوق.



وأضافت والدته، أن السيد ختم القرآن فى سن التاسعة وأنها ووالده أصرا على تحفيظه القرآن وتعليمه علوم القرآن لينير له طريقه.



أما جده الحاج عبد المنعم محمد عبد النبى، فيؤكد أن السيد يعيد تفوق أجداده فهم من علماء الأزهر والأوقاف.