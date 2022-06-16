السعودية تؤكد دعم السودان وترحب بحوار الأطراف السياسية

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وتحقيق آماله في الحرية والعدالة والسلام .
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة لدى جنيف عبد العزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
ورحب الواصل بـ"الحوار البناء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة"، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في السودان، ودعم جهوده لتنفيذ التوصيات التي قبلها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعد الوسيلة المثلى للتعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السودان.
وشدد مندوب المملكة على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمته.
السعودية تؤكد دعم السودان وترحب بحوار الأطراف السياسيةالخميس، 16 يونيو 2022 02:03 ص
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أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وتحقيق آماله في الحرية والعدالة والسلام .
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