الرعاية الصحية: نسعى للاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بالمقر الفرعي التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع التعاون الفني جايكا "تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مشروع التعاون الفني جايكا ل- "تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل"، يرتكز على الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانات التشغيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، باعتبارها عناصر أساسية لإنجاح أي منظومة جديدة.

وأضافت، أنه شملت زيارة الوفد تفقد مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، والأقسام المختلفة بالمستشفى، من المعامل والصيدلية والسجلات، إضافة إلى استعراض جهود منشآت هيئة الرعاية الصحية في تطبيق أنشطة مشروع التعاون الفني جايكا لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات (EH-QIPS)، وكذلك بحث أوجه التعاون بمشروع التعاون الفني "تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل"، بما يسهم في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السعي الجاد في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والاستفادة من خبراتهم المتميزة لإحداث مزيد من التقدم في منظومة الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن هذا يسهم في إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، ويضمن التطبيق الأمثل للمنظومة، واستدامة تشغيلها بمعايير عالمية.

وثمَّن السبكي، دور وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أحدث النظم العالمية.

ومن جانبه، أشاد وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بجهود هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية في تطبيق مشاريع وأنشطة الدعم الفني المقدمة من وكالة جايكا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى تطوير القدرات لتنفيذ سياسات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الهدف المنشود منها، مؤكدين حرص الحكومة اليابانية على تقديم كل أوجه الدعم لقطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

شارك في الزيارة من الجانب المصري، الدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، الدكتورة ريهام سلامة، عضو المكتب الفني لمكتب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مروة طه، مدير مشروع تحسين الجودة في المستشفيات في مصر (EH-QIPS)، الدكتور يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الدكتور عمرو عادل، مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، الدكتور أسامة حسين، المدير الطبي لمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

وضم وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ايموتو، نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية لمشروعات الصحة والتعليم، وشينو، كبير ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر، تنيجوتشي، مستشار مشاريع القطاع الصحي بهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة، تاتينو، خبير نهج ال 5S-KAIZEN-TQM لإدارة المستشفيات، تسودا كاناكو، خبير تنسيق الشراكات لمشروع التأمين الصحي الشامل.