الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل أتاح فرص استثمارية للقطاع الخاص

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل ، إيدجر روميرو، مستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولى، وذلك بحضور الدكتورة مى فريد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الاستراتيجية ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

واستعرض اللقاء التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات الصحية، والتحول المؤسسى والهيكل الجديد للنظام الصحى فى مصر حاليًا بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وحوكمة النظام الصحى بالفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة، بما ساهم فى تطور الرعاية الصحية بمصر، وحُسن إدارة وتشغيل المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص فى كل المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة فى ظل الإصلاح الصحى الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحى الشامل وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تعتمد فى نظامها الصحى على قطاع بعينه، مؤكدًا أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومى أو الأهلى أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوق متساوية للقطاع العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمصر، أتاحت القدرة على زيادة مشاركات القطاع الخاص، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الدعوة لمستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولي ومجموعة الخبراء المتخصصين الدوليين المرافقين له خلال زيارته القادمة إلى مصر، لزيارة مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومناقشة أوجه التعاون لوضع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه أشاد السيد ايدجر روميرو، بجهود الدولة المصرية في الإصلاح الصحي من كافة الجوانب، من حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة وتمويلها، وإتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب القطاع الحكومي شريطة استيفائها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان جودة الخدمة ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص يواجه حاليًا بعض التحديات في العديد من الدول المختلفة، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه يمكن صياغة أجندة عمل لتبني الدول لبعض الإصلاحات والتدخلات التي من خلالها يمكن تزويد مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية.

ولفت إلى أنه سيقوم بزيارة تفقدية لمصر في 28 و29 يونيو الجاري، يرافقه عدد من الخبراء لدراسة الوضع في مصر بعد عمليات الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي شهدها قطاع الرعاية الصحية بمصر، وبحث العديد من سبل تعزيز المشاركة المتعلقة بالقطاع الخاص.