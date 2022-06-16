وعبر الرئيس عون عن أمله بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي تواجهها البلاد ومنها في القطاع الطبي.

وأشاد عون بالجهود التي يبذلها القطاع الطبي، ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع، ووقف النزيف البشري الذي يتعرض له.