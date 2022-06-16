الرئيس الفرنسى يؤيد منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبى

كتب محمد جمال

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون " أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا " فورا " وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" بحسب شبكة سكاى نيوز.

وأضاف ماكرون أوروبا «ستظل تدعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر»، وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، قال ماكرون اليوم الخميس: "نؤيد، على أي حال، منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن هذه الصفة تقترن بخريطة طريق وستأخذ أيضًا في الاعتبار الموقف في دول غرب البلقان.

وتعتزم المفوضية الأوروبية طرح توصية خاصة بهذا الموضوع، غدًا الجمعة، ويجب أن يصدر القرار بإجماع الأصوات ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبى التي تنعقد في بروكسل يومي 23 و24 يونيو الجارى.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم /الخميس/ "إن روسيا تحاول إثبات أن أوروبا الموحدة غير قادرة على أن تكون فعالة وأن القيم الأوروبية لا تعمل من أجل حماية الحرية"، حسب تعبيره، مشدداً على أن بلاده مستعدة لأن تصبح عضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم إن زيلينسكي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أخبر نظراءه أن هجوم روسيا على أوكرانيا كان "بمثابة هجوم على أوروبا بأسرها".



وأضاف زيلينسكي أنه "يمكننا ويجب علينا إنهاء هذا السيناريو وإثبات أن أوروبا ستستمر حرة وديمقراطية وموحدة".



وقال إن "أفضل طريقة لإثبات موقفنا المشترك والقوي هو من خلال دعم الاندماج الأوكراني في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي "يمكن أن يعزز الحرية في أوروبا تاريخياً ويصبح أحد القرارات الأوروبية الرئيسية في الثلث الأول من القرن الحادي والعشرين".