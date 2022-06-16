الديوان الملكى المغربى يعلن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أعلن الديوان الملكى المغربى، اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.

وقال الدكتور لحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك، وفق بيان للديوان الملكى، إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.

وفي قت سابق، أكد الملك محمد السادس، أن احتضان المملكة المغربية لفعاليات المؤتمر الدولى السابع لتعلم الكبار وتعليمهم CONFINTEA VII،”يكرس انخراطها الفعلي في ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة”.

وأبرز الملك في رسالة موجهة، أمس الأربعاء، إلى المشاركين في هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية” أن هذا الالتزام تجسد على أرض الواقع، من خلال التحاق مدينتى شفشاون وبنجرير بالشبكة العالمية لمدن التعلم، وحصول المغرب على كرسي اليونسكو.