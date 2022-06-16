الخارجية الأمريكية: لا نعتزم التخلى عن استراتيجية العقوبات ضد روسيا

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده لا تعتزم التخلي عن استراتيجية العقوبات ضد روسيا، معتبرة إياها فعالة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن لا نزال متمسكين باستراتيجيتنا وهذه الاستراتيجية لا تفترض العقوبات المالية فحسب، بل وإجراءات للرقابة على الصادرات التي ستضيق الخناق في الوقت القريب وحتى أكثر من ذلك على المدى البعيد، على القاعدة الصناعية والتكنولوجية الروسية للقطاعين الدفاعي والفضائي وغيرهما من القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن البنك المركزي الروسي اعترف بأن الاقتصاد الروسي لن يكون كما كان قبل 24 فبراير.