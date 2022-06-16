الحبس 5 سنوات.. عقوبة ينتظرها صاحب الفيديو الراقص داخل مسجد بالقليوبية

كتب سليم على

أثار فيديو يظهر شابا يتراقص داخل أحد المساجد بمحافظة القليوبية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة معاقبته وأن يكون عبره لكل من يتعدى على حرمة أماكن العبادة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم..

أدلى صاحب الفيديو الراقص داخل مسجد بارتكابه الواقعة المتهم باعترافات أمام الأجهزة الأمنية، قائلا أنه يعمل نقاشا في محافظة القليوبية، وأنه صور الفيديو داخل مسجد تتم فيه أعمال الصيانة والترميم.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الاستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله واستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه، وتم تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو (نقاش – مقيم بالقليوبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السياق، قال وليد عبد الوهاب محمد المحامى، إن الفعل المرتكب من قبل المتهم يعد جرائم ازدراء اديان والتحريض عليها وتكدير للسلم العام وكذا التشويش على أماكن لها حرمه عند أبناء مله، لافتا إلى أن هذا الجرم معاقب عليه بالمواد 98/2 ، 176 ، 160 من قانون العقوبات.

وأضاف أن الماده 176 تنص على حبس المتهم مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات أو غرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، كما تنص المادة 160 على حبس المتهم لمده 3 سنوات، ونظرا لأن الجرائم نتاج فعل إجرامي واحد فإن المحكمة تقوم بتطبيق الماده 32 من قانون العقوبات بشأن معاقبته بتهمة أشد الجرائم.