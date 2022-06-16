اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 02:00 ص
أكرم القصاص
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الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

الخميس، 16 يونيو 2022 02:00 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بصدد بدء تمرين عسكري صباح اليوم الخميس في منطقة أصبع الجليل شمال إسرائيل، ينتهي في اليوم نفسه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "يبدأ تمرين عسكري في منطقة اصبع الجليل سيتضمن إطلاق قذائف مدفعية في منطقة جبل روس حيث ستسمع دوي انفجارات في المحيط".

وأضاف: "لقد تم التخطيط للتمرين والذي سينتهي في ساعات الظهيرة في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".


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افيخاى ادرعى



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