الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بصدد بدء تمرين عسكري صباح اليوم الخميس في منطقة أصبع الجليل شمال إسرائيل، ينتهي في اليوم نفسه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "يبدأ تمرين عسكري في منطقة اصبع الجليل سيتضمن إطلاق قذائف مدفعية في منطقة جبل روس حيث ستسمع دوي انفجارات في المحيط".
وأضاف: "لقد تم التخطيط للتمرين والذي سينتهي في ساعات الظهيرة في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".
يبدأ تمرين عسكري في منطقة اصبع الجليل سيتضمن اطلاق قذائف مدفعية في منطقة جبل روس حيث ستسمع دوي انفجارات في المحيط.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2022
لقد تم التخطيط للتمرين والذي سينتهي في ساعات الظهيرة في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022
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