الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2022 بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.