الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته الخميس، 16 يونيو 2022 09:44 ص الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2022 بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. الرئيس السيسى الجريدة الرسمية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتصل هاتفيا بولى عهد الكويت للاطمئنان على صحته الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:55 م الرئيس السيسى: نمضى بخطى ثابتة على طريق التنمية.. غدا فى اليوم السابع الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:06 م الرئيس السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى بين البلدين الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:56 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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