جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقاها عضو البرلمان سعيد السعدي خلال ترؤسه وفد البرلمان المشارك في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي نظمه مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تخصيص الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول قضية التغير المناخي.

وأعرب السعدي، في كلمته، عن تقدير البرلمان العربي التام لاستضافة مصر لهذا المحفل البرلماني الدولي الهام، مؤكدا أن قضية التغير المناخي باتت قضية أمن قومي لدول العالم كافة، ومحذراً من تداعياتها الكارثية على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.

وشدد السعدي على أهمية تعزيز الجهود البرلمانية تجاه قضية التغير المناخي، وخاصة الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون الشباب في برلماناتهم الوطنية من منطلق أدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك من أجل ضمان وفاء حكومات دول العالم بالتزاماتها الدولية وترجمتها إلى تشريعات وطنية داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ودعا السعدي إلى الالتزام بمبدأ العدالة الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وضرورة أن يكون هناك تناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة.

وشدد على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها بموجب اتفاق باريس، بشأن مساعدة الدول النامية لدعم جهودها في مواجهة مشكلة تغير المناخ، مطالبًا بضرورة إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملًا وداعمًا للوفاء بالالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.