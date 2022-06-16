اليوم السابع
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استكمال مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظة جنوب سيناء

الخميس، 16 يونيو 2022 01:40 م
استكمال مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظة جنوب سيناء مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظه جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فاعليات مبادرة كنوز الأرض من ورش عمل وندوات ومحاضرات.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن اللقاء استهل بتعريف العمل التطوعي وماهيته وأهميته في دعم الوطن قدمه أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وتضمنت الفعاليات معسكر خدمة عامة بمركز شباب الطور قام به فريق التطوع.

نظمنت المبادرة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة وأشرف على متابعتها وتنفيذها محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة.

ومبادرة كنوز الأرض الحمراء، تعد إحدى مبادرات وزارة الشباب والرياضة، ويجرى تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD، وتهدف إلى الحفاظ على الكنوز التى حبا الله بها منطقة ساحل البحر الأحمر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومسببات خلل النظام البيولوجى.

مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظه جنوب سيناء (1)
مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظة جنوب سيناء (1)

 

مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظه جنوب سيناء (2)
مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظة جنوب سيناء (2)

جنوب سيناء

كنوز الارض الحمراء

الشباب والرياضة

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