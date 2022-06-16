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اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مزاعم اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة

الخميس، 16 يونيو 2022 12:07 م
اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مزاعم اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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اتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية في واقعة مزاعم اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة، حيث تبين شعورها بإعياء أثناء التسوق، وأنها لم تتعرض لأي مكروه.
 
 
وعقب رصد تداول منشور للفنانة بدرية طلبة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.
 
 
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

بدرية طلبة

ابنة بدرية طلبة

الداخلية



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