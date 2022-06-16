اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مزاعم اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية في واقعة مزاعم اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة، حيث تبين شعورها بإعياء أثناء التسوق، وأنها لم تتعرض لأي مكروه.