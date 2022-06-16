إعادة إعمار 30 منزلا بقرية الفارسية فى إسنا بالأقصر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، فعاليات البدء فى إعادة إعمار قرية الفارسية بمركز إسنا، وذلك ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال نائب محافظ الأقصر، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى مبادرة متكاملة ومتعددة في أركانِها، وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنسانى، وجاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى، وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وشارك فى الفعاليات مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأحمد إسماعيل كبير مستشارين في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية بـاي فينانس، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر وإسنا، حيث تأتى أعمال تطوير قرية الفارسية بإسنا، تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى وقعته صناع الخير للتنمية وآي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير قرية الفارسية بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر بالتعاون مع اي فاينانس تتضمن هدم وإعادة بناء وتشطيب (20) منزلا وإعادة إعمار وتأهيل وترميم ورفع كفاءة (10) منازل وتسليم (30) أسرة مشروع "مركب صيد" مجهزة بمحركات سرعة ومستلزمات الصيد، وأن فعاليات الغد سوف تتضمن تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال مكافحة العمى تشمل توقيع الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات العيون تمهيدا لإجرائها وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية، تمهيدا لتسلميها كما يتم توزيع مساعدات غذائية على الاسر الاكثر احتياجا داخل القرية.

وأشار زمزم إلى أن جهود تطوير قرية الفارسية تحقق الاستدامة بكل أهدافها ، حيث تعد البنية الأساسية و السكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وان صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الاشد احتياج من اجل التنفيذ و المتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية تحسين و دعم حياة المواطن و التي تلعب دور فعال في انجاح استراتيجيات الدولة و بناء الجمهورية الجديدة و توطين أهداف التنمية المستدامة علي أكبر قاعدة من المستفيدين و العمل علي تحسين جودة حياتهم في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوفير السكن الكريم و العمل اللائق و الصحة الجيدة.

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة "أي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة رصدت خمسة ملايين جنيه لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك من خلال المسئولية المجتمعية التى تلتزم بها المجموعة تجاه المساهمة بفاعلية في تنمية وتطوير الريف المصري تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار سرحان إلى أن أى فاينانس اختارت أن تدعم مشروع إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا من خلال دعم تنمية وتطوير قرية الفارسية إيمانا من المجموعة بحق كل مصري أن يحيا حياة كريمة، وأن أعمال إعادة الإعمار تنوعت بين الاهتمام بالسكن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بشكل كامل أو رفع كفاءه ما يحتاج رفع كفاءة، وتقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي لسكان القرية والمتاح من حولهم وقد تمثل فى مشروع مركب للصيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد فضلاً عن اطلاق عدد من القوافل الطبية للكشف علي أهل القرية.















