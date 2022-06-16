اليوم السابع
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إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر بالمنيب

الخميس، 16 يونيو 2022 08:06 م
إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر بالمنيب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر، حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب بإزالة الباكيات والهناجر والمحلات والمنشآت المتعارضة بمنطقة كوبرى والي والمنيب، بعد تعويض أصحابها، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

جاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات. 

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