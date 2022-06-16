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أوكرانيا: حصلنا على البيانات الخاصة بجسر القرم

الخميس، 16 يونيو 2022 11:25 م
أوكرانيا: حصلنا على البيانات الخاصة بجسر القرم اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت المخابرات الأوكرانية إنها حصلت على البيانات الخاصة بجسر القرم، والتي تتضمن معلومات حول البنية التحتية له بالكامل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المخابرات الأوكرانية: نتحدث عن التوثيق الفني وإنشاء ممر نقل عبر مضيق كيرتش، متابعة: لدينا معلومات مفصلة عن التضاريس، وسطح الطريق، ودعامات الجسر، والهياكل المضادة للانهيارات الأرضية، والمداخل والمخارج، والبنية التحتية الكاملة له.

وفى وقت سابق سجلت الأمم المتحدة، الخميس، أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في الحرب بأوكرانيا بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.

 

 

 

 


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