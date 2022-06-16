اليوم السابع
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أسعار الدواجن تتراجع 5 جنيهات تسليم أرض المزرعة

الخميس، 16 يونيو 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن تتراجع 5 جنيهات تسليم أرض المزرعة اسعار الدواجن اليوم
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022، تراجعات بحوالى 5 جنيهات فى المزارع حيث تراجع سعر الكيلو من 40 إلى 35 جنيها خلال التداولات اليوم، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

 

سعر الدواجن اليوم الخميس 16  يونيو 2022
 

سعر كيلو الأبيض 35 جنيها للكيلو بالمزرعة

 

سعر الساسو في المزرعة 41 جنيها للكيلو

 

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

 

كتكوت ساسو  5 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

 

أمهات بيضاء 30 جنيهات.

 

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستوى 50.5 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 54.5 جنيها وكرتونة البيض البلدى 55 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.

 

كافة الأسعار المرصودة فى هذا التقرير يضاف عليها تكاليف النقل والمكاسب التى تضاف من قبل كل تاجر مما جعل السعر مختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.


سعر الفراخ

اسعار الدواجن

سعر الدواجن اليوم

اسعار الفراخ اليوم



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