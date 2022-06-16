أبو الغيط يشارك بمنتدى باكو.. ويؤكد: أوقات الأزمات تختبر الحكمة والحس التاريخى

بيشوى رمزى

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في منتدى باكو بحضور عدد من الرؤساء والمفكرين، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية في حضور الرئيس الآذرى إلهام علييف.

وخلال الكلمة، أكد الأمين العام على مرور العالم بأوقات متوترة، والشعوب تشعر بالقلق من المستقبل، موضحا أن الخوف يمكن ان يقود لقرارات خاطئة؛ وهكذا تتحول الأزمات الى كوارث.

وأضاف أن أوقات الازمات تختبر قدر الحكمة لدينا وحسنا التاريخي، موضحا أن التاريخ يعلمنا أن السلام ليس طبيعة الامور ولكن محصلة لحكمة رجال الدولة.

ويرى أبو الغيط أن شرارة الحرب لا تحتاج سوى للحظة الاشتعال، ولكن يقتضي الامر سنوات وعقود لتمهيد الأرض لتلك اللحظة.