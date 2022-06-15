4 أمراض تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ

كتبت فاطمة خليل

قد تتسبب حالات صحية في فقدان الوزن بشكل مفاجئ وسريع، وقد تشير التقلبات الكبيرة في الوزن إلى وجود خطأ جسيم، حيث قد تبدو بعض الأعراض غير ضارة، مثل تساقط الشعر الطفيف أو الشعور بالبرد بشكل متكرر، ويمكن أن تحدث تقلبات الوزن أحيانًا بسبب اضطراب نفسي أيضًا، فيما يلي بعض الأسباب لفقدان الوزن المفاجئ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أشياء تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ



الغدة الدرقية



نظرًا لأن الغدة الدرقية تشرف على عملية التمثيل الغذائي لديك، فمن المفهوم أن مشاكل الغدة الدرقية قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

في حين أن الحصول على التمثيل الغذائي السريع يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، فإن الحصول على التمثيل الغذائي السريع جدًا يمكن أن يكون ضارًا.

يُعد فقدان الوزن السريع وأحيانًا المضاعفات الإضافية، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب، أو زيادة القلق، أو الاهتزازات، أو الرعشة ، أو الأرق ، كلها أعراض لفرط نشاط الغدة الدرقية.

أمراض الأمعاء



يحدث فقدان الوزن بسبب حالات مثل الداء البطني، وداء كرون، وعدم تحمل اللاكتوز، والأضرار المعوية التي تسبب سوء الامتصاص.يحدث سوء الامتصاص عندما يمنع شيء ما أمعائك من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية.

في معظم الحالات، مثل مرض الاضطرابات الهضمية، وأمراض الأمعاء يمكن علاجها بسهولة باتباع نظام غذائي خال من الجلوتين.

السرطان



يمكن أن يحدث فقدان الوزن السريع نتيجة للسرطان، إذا أبلغ شخص ما عن فقدان الوزن المفاجئ ولكنه أنكر أي تغييرات في نظامه الغذائي أو ممارسة التمارين الروتينية أو مستوى التوتر، وادعى أن أدويته مستقرة، فقد يكون ذلك علامة على شيء خطير، مثل السرطان.

دنف السرطان هى متلازمة هزال مرتبطة بالعديد من أنواع السرطان. إنها أكثر شيوعًا في سرطانات المعدة والبنكرياس ، وكذلك بعض سرطانات الرئة والرأس والرقبة وسرطان القولون والمستقيم في مراحلها اللاحقة.

التهاب المفاصل الروماتويدي



اضطراب التهابي مزمن يصيب مفاصل الجسم يحدث أيضًا أنه قادر على التسبب في فقدان الوزن بسرعة. وذلك لأن السيتوكينات المؤيدة للالتهابات تزيد من الالتهاب ونفقات الطاقة في التهاب المفاصل الروماتويدي هذا يعني أنك ستحرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون كل يوم.

وبين سن 30 و 50 ، يتطور التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل أكثر شيوعًا.