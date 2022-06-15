اليوم السابع
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25 سنة أسقفية.. تعرف على أبرز 10 مقولات وطنية للبابا تواضروس

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:48 ص
25 سنة أسقفية.. تعرف على أبرز 10 مقولات وطنية للبابا تواضروس البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بمرور 25 عامًا على رسامة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بيد الراحل البابا شنودة الثالث.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز المقولات الوطنية للبابا تواضروس الثانى.

1 – أنا رجل سلام ومحبة وليس معارك

2 – وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن

3 – الرئيس السيسى يزرع المحبة في وجدان الشعب

4 – جميعنا كمصريين نعمل على بناء مصر الحديثة

5 – قانون بناء الكنائس يحفظ السلام المجتمعى ويعدل مسار مصر

6 – ما يحدث في عهد الرئيس السيسى إنجاز يحتاج إلى 30 عاماً

7 - هنصلى مع إخواتنا المسلمين في الشوارع

8 – سنة حكم الإخوان مظلمة وسوداء

9 – محمد صلاح يمثل مصر بصورة رائعة

10 – غياب المحبة في حياة الإنسان أحد عناصر تكوين الفكر الإرهابى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الرئيس السيسى

مقولات البابا تواضروس الثانى



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