وفاة زوجة وزير الداخلية التونسى متأثرة بإصابتها فى "انفجار الغاز"

وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بعد إصابتها مؤخرا في حادث انفجار للغاز بمنزلها 16 مايو الماضي.

وحسب موقع العين الإخبارى، تمّ نقل زوجة وزير الداخلية الراحلة منذ الحادثة إلى مستشفى الحروق البليغة بابن عروس ضواحي العاصمة مكان وافاها الأجل.

وفي 16 مايو، حدث انفجار بمنزل وزير الداخلية التونسي الكائن بالعاصمة إثر تسرب للغاز ما أحدث أضرارا مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، خاصة أن البلاد تشهد في الفترة الأخيرة موجة من الحرائق طالت أراضي زراعية ومقرات حكومية وتهديدات إرهابية.

وفي مارس الماضى، تحدثت الأجهزة الأمنية التونسية عن تفاصيل إحباط مخطط لاستهداف وزير الداخلية قبل أشهر من قبل جماعات متطرفة وتفكيك العشرات من خلايا إرهابية خطط بعضها لاستهداف دول مجاورة.