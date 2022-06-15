وكتب كوليبا- في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أبحاث كلية ييل للإدارة تثبت أن الأسواق تكافئ الشركات التي تغادر روسيا بسخاء، بينما تعاني الشركات التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا من مخاطر مالية وآخرى قد تشوه سمعتهم.

وتشير دراسة أجرتها جامعة "ييل" الأمريكية للإدارة إلى أن الأسواق المالية تكافئ الشركات على مغادرة روسيا حيث أن مكاسب أسعار الأسهم للشركات المنسحبة تجاوزت بكثير تكلفة انخفاض قيمة الأصول لدى الشركات التي خفضت قيمة أصولها الروسية.