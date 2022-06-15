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وزير التموين: إيطاليا تشارك فى إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات 367 مليون جنيه

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:00 م
وزير التموين: إيطاليا تشارك فى إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات 367 مليون جنيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب: مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقات الإيطالية المصرية تتميز ببعد استراتيجي كبير في كافة المجالات الاقتصادية، حيث تشارك الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات تصل إلى 367 مليون جنيه، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية وواحدة بمحافظة المنيا، وواحدة بمحافظة المنوفية، سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن.

 

وبحث الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السفير الإيطالي مشروع حوكمة تداول القمح باستثمارات قيمتها 52 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 60٪.

 

وأضاف اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أنه تم الانتهاء من صومعتين في إطار المبادرة، وهناك 4 أخرى قيد الإنشاء، وأكد أن نظام ميكنة تداول الأقماح يساهم في متابعة الأقماح  في الصوامع والأرصدة الموجودة بها ومتابعة الأقماح الموردة للموانئ، وصولا إلى الصوامع المنشأة.

 

ومن جانبه، يرى السفير الإيطالي أن هذا التعاون مهم في معالجة قضية الأمن الغذائى، وهو من ناحية أخرى موضوع مركزي للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي نظمته إيطاليا في 8 يونيو الجاري. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى برنامج دعم لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي للتعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بمخصصات إجمالية قدرها 225 مليون يورو، يخص مصر منها 100 مليون يورو على وجه التحديد، بهدف معالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.


ايطاليا

صوامع حقليه

ديون ايطاليه



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