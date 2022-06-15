وزيرة الهجرة تجدد التأكيد على مشاركة المصريين بأوروبا فى مسابقة للترويج للسياحة المصرية

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الدكتورة "إديتا فولني" المستشرقة البولندية المتخصصة في دراسات الثقافة المصرية والتراث المصري، حيث تم إعلانها سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" في بولندا، نظرًا لجهودها للترويج للدولة المصرية وتعليم الأجانب اللغة العربية واللهجة المصرية.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالدكتورة "إديتا فولني"، مثمنة محبتها وتقديرها لمصر ورغبتها المُلحة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لذلك تم اختيارها سفيرًا للمبادرة الرئاسية في وطنها بولندا، حيث إنها تقوم بالترويج للدولة المصرية ونقل الصورة الصحيحة عن مصر ضد ما يروج ضدها بالخارج، وفقًا لما شاهدته طيلة فترة تواجدها بمصر لتعلم اللغة العربية وكثرة الزيارات التي قامت بها لمصر.

وفي نفس السياق، جددت وزيرة الهجرة تأكيدها على إطلاق مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، للمنافسة على تحقيق أعلى معدل مشاركة ونشر لفيلم "Follow the sun" الترويجي عن السياحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في إطار كل من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للتعريف بلغتنا وهويتنا وبالإنجازات والتاريخ المصري وكذلك حملة "مفيش زي مصر" التي أطلقتها الوزارتان في 2019.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المسابقة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة من أوروبا إلى مصر، على أن تكون الجائزة التي سيحصدها الفائزون، تذكرة "ذهاب وعودة" من بولندا إلى القاهرة على الخطوط البولندية عقب فتح خط طيران مباشر بين البلدين، وإقامة بالإفطار لمده ثلاث ليالٍ في فندق بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية (أهرامات الجيزة والمتحف المصري).

وأضافت وزيرة الهجرة أن باب التسجيل مفتوح لكل الراغبين في المشاركة من الفئة المذكورة وسيقوم فريق الوزارة بتلقي مشاركاتهم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/QqhX6iQ5xtLAGJ4fA

وذلك حتى آخر شهر يونيو الجاري، على أن يفوز بالرحلة أكثر 5 حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم "Follow the sun"، على قناتنا على اليوتيوب عبر هذا الرابط:

https://youtu.be/Di8SZOaylW4

وتابعت وزيرة الهجرة أن اختيار بولندا لإطلاق الحملة، جاء عقب لقاء السيدة إديتا فولني وإعلانها سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" في بولندا، خلال فعاليات "منتدى شباب العالم"، حيث تقوم د. إديتا بدور ثقافي وسياحي للترويج لمبادرة "اتكلم عربي"، وثمنت الوزيرة محبة "فولني" وتقديرها لمصر ورغبتها المُلحة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وحملة "مفيش زي مصر"، الأمر الذي دفعها إلى وضع خطة عمل للترويج لمصر ونقل الصورة الصحيحة عنها إلى الخارج.

من ناحيتها، أعربت فولني عن سعادتها بلقاء الوزيرة وأنها دائما تتابع نشاط وزارة الهجرة وتحمست للمشاركة في مبادرة "اتكلم عربي" عقب إطلاقها مباشرة، مؤكدة رغبتها في بناء جسور بين الشعبين المصري والبولندي ولذلك فهي مستمرة في مشروعاتها الترويجية لمصر وتراثها وثقافتها وشعبها الودود وقالت: "أحب مصر جدًا ولا أستطيع الابتعاد عنها كثيرًا وأحرص على الترويج لها في المجتمع البولندي".

وأضافت "فولني" أنها تقوم بتعليم البولنديين اللغة العربية واللهجة المصرية وتشجعهم لزيارة مصر والاستمتاع بالمعالم السياحية بها، موضحة أن فهم أي لغة يكون لها دور هام في فهم ثقافة الشعوب، لافتة إلى أنها أصدرت كتاب "الإسلام والتعليم المدني بمصر"، عام 2020 وهي رسالة الدكتوراة الخاصة بها ويتضمن تعاليم الدين الإسلامي بمصر، ولكن مع الوقت اكتشفت أنه ليس كتاب يتحدث عن الدين الإسلامي ولكن تعليم المواطنة وهذا ما يميز مصر، كما يتضمن عن السياحة بمصر والأخلاق والحفاظ على البيئة وغيرها من الموضوعات المختلفة.

وعن مشاركتها في منتدى شباب العالم، أعربت عن إعجابها بالتنظيم الخاص بالمنتدى مشيرة إلى أنها كانت تتوقع حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والمسئولين في حفلي الافتتاح والختام فقط، ولكن حضورهم وتواجدهم على مدار أيام المنتدى وتواصلهم مع الشباب كان أمرا جيدا للغاية، وهذا لا يحدث في دول أخرى.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن فخرها وسعادتها بأن الدكتورة إديتا فولني شاهدة على ما تم بمصر من تنمية وتطوير خلال السنوات الماضية، ومشاركتها في مؤتمرات الشباب بمصر والترويج للسياحة المصرية والتعليم بمصر، والترويج للدولة المصرية وتصحيح المفاهيم التي تروج ضدها في الخارج ولذلك تم إعلانها سفيرا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وتجدر الإشارة إلى أن "أديتا فولني" مستشرقة بولندية تخرجت من جامعة "وارسو" في بولندا، وحصلت على الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية، ثم درجة الدكتوراة في الأدب في فبراير 2020. وركزت اهتماماتها على الثقافة الجماهيرية في مصر مثل التركيز على مسلسلات رمضان والأغاني الوطنية المصرية.