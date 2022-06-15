وزيرة البيئة: تحويل شرم الشيخ المستضيفة لـCop27 كمدينة خضراء قصة ملهمة للعالم

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 تحرص على ضمان طرح الأفكار، لأنسب الطرق لتضمين القطاع الخاص فى العمل البيئى، من منطلق الربحية والحفاظ على البيئة فى ذات الوقت، وأن تجربة مصر فى تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء قصة ملهمة لابد من عرضها على العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أن مدينة شرم الشيخ نموذج حقيقى، للربط بين التنوع البيولوجى والتصدى لآثار تغير المناخ، من خلال أشجار المانجروف ودورها فى التوازن البيئى، مشيرة إلى جهود نشر السياحة البيئية ودورها فى صون النظام البيئى، عبر اتباع أفضل الممارسات فى قطاع السياحة، لتحقق عوائد اقتصادية وتعمل على صون الموارد الطبيعية وتقليل آثار تغير المناخ، حيث يتم تحويل نظم الطاقة بالفنادق والمنتجعات فى المدينة إلى الطاقة المتجددة.

واشارت وزيرة البيئة إلى أنه على المستوى الوطنى قامت مصر خلال الفترة الماضية بوضع خارطة طريق للحفاظ على علاقة المنفعة المتبادلة بين قطاعى البيئة والسياحة، وأن الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين للمحميات الطبيعية، وتحويلها لمقاصد سياحية، خاصة للشباب من حول العالم.