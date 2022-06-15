وزارة الصحة تكشف إجراءات ترخيص العيادات الطبية الخاصة.. فيديو

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأوراق والإجراءات المطلوبة لتسجيل وترخيص العيادات الخاصة بالوزارة، وتابعت: ينبغى توفير ترخيص مزاولة المهنة للطبيب، وكذلك موافقة من الحى، وبيان بالتجهيزات الطبية للعيادة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتضمن الأوراق الشهادات العلمية للطبيب، بالإضافة إلي موافقات الحماية المدنية، فضلا عن عقد يثبت الملكية أو الإيجار للطبيب، مشيرة إلي أن الأوراق تتضمن عقد محرقة وطريقة واضحة للتخلص من النفايات الطبية.

يذكر أن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة تتولي عملية الترخيص والمتابعة لكافة المنشآت الطبية الخاصة.