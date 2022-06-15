وحدة السكان بالأقصر تفحص 235 مواطنا بالطود ضمن مبادرة "صحتك تهمنا".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة الطود ،بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بالطراخين ومراكز آى كير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، وإنطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وجاءت القافلة التى قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 235 مواطنا ضمن مبادرة (صحتك_تهمنا ) التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر أبريل الماضى، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وإشراف رجاء شوقى أحمد مدير وحدة سكان محافظة الأقصر، ومنسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة الدكتور أحمد العراقي.

وأفادت رجاء شوقى مدير وحدة سكان بالمحافظة، أن قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر إستحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية.

وفى نفس السياق نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة الزينية وذلك على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12 يونيو 2022، وبالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بطيبة وجمعية غيث لتثقيف وتنمية المرأة بمركز ومدينة الزينية.



وحدة السكان بالأقصر تكشف على 235 مواطن فى مدينة الطود (1)



وحدة السكان بالأقصر تكشف على 235 مواطن فى مدينة الطود (2)



وحدة السكان بالأقصر تكشف على 235 مواطن فى مدينة الطود (3)



وحدة السكان بالأقصر تكشف على 235 مواطن فى مدينة الطود (4)