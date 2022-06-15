بدء الحجز بالمرحلة الأولى للكشف على الأطفال فى الأقصر بـ"كي جي 1" وأولى أبتدائى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق الحجز بالمرحلة الأولي من الكشف الطبي للأطفال المقبلين على مرحلتي (كي جي1 - الأول الابتدائي) من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث أجريت استعدادات مكثفة لإجراء الكشف الطبي على تلاميذ المراحل الدراسية القادمة، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء الذين هم مستقبل البلاد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم البدء فى الحجز بالمرحلة الأولى تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018، والذي ينص على ضرورة إجراء الكشف الطبي علي الطلاب المتقدمين لبداية كل مرحلة تعليمية ( أولي حضانة _ أولي ابتدائي _ أولي إعدادي _ أولى ثانوى )، وفي كافة المدارس ( عام _ أزهري _ فني _ رياضي _ غيرها .....).

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن انطلاق الحجز لإجراء الفحص والكشف الطبي لضمان سلامة وصحة الطلاب مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي حالة مصابة أو مكتشفة، مما يضمن حقوق التلاميذ في التأهيل للعام الدراسي المقبل من خلال خدمة صحية متطورة وحقيقية بما يتناسب مع حقوق الإنسان وخاصة الأطفال والتلاميذ، مع العلم أنه سوف يتم إحالة الحالات للفحوصات والعلاج في حال اكتشاف أي مشكلة صحية لدى الطالب وذلك من خلال منشآت وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

أما موعد انطلاق حملة فحص طلاب المدارس مقسمة على مرحلتين:- (المرحلة الأولى ( 17 يونيو حتى 11 أغسطس) للصف الأول حضانة والأول الابتدائي - المرحلة الثانية ( 13 أغسطس وحتى 13 أكتوبر) للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي - المرحلة الثالثة ( من 15 اكتوبر) للمتأخرين عن الكشف بالمرحلتين)، علما بأن إجمالي الأطفال المستهدفين للكشف الطبي على مستوى المحافظة 88206 طلاب، والخطوات الواجب اتخاذها أثناء التوجه للكشف الطبي هي:- (الحجز المسبق عن طريق الخط الساخن 15344 - ضرورة إحضار صورة شخصية - ضرورة حضور الطالب قبل الموعد بـ30 دقيقة - لغير المسجلين بالمنظومة يتم توجيه الطالب وولي الأمر لأقرب مركز طبي من محل سكنه والحجز من خلال شباك التسجيل).

أما عن خطوات الكشف الطبي للطلاب داخل الوحدات والمراكز تتضمن:- (الحجز من خلال الخط الساخن 15344 - التوجه في اليوم المحدد للتسجيل بالوحدة من خلال شباك CMO - الفحص من قبل المحطة التمريضية للعلامات الحيوية المحددة - الفحص من قبل طبيب الأسرة ومعرفة التاريخ المرضي ان وجد - فحص النظر - فحص طبيب الأسنان - الفحوصات المعملية المطلوبة - صرف العلاج اللازم إذا لزم الأمر - الإحالة إلي الاخصائي بأحد المستشفيات إذا لزم الأمر - استلام نتيجة الفحص المعتمد)، وفي حال الفحص الخاص بالمدارس الرياضية يتم إجراء بعض الفحوصات الإضافية مثل رسم القلب وغيره من الفحوصات اللازمة ، علما بأن فترات العمل المخصصة لفحص المدارس يومياً من خلال الحجز المسبق على الخط الساخن، ويوم الجمعة مخصص بالكامل بجميع الوحدات والمراكز من خلال الحجز أيضًا مسبقًا على الخط الساخن.



بدء الحجز بالمرحلة الأولى للكشف على الأطفال فى الأقصر (1)



بدء الحجز بالمرحلة الأولى للكشف على الأطفال فى الأقصر (2)