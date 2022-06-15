اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:42 م
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هيئة ميناء دمياط تجرى تدريبا عمليا على التعامل مع الأزمات والطوارئ.. صور

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:04 م
هيئة ميناء دمياط تجرى تدريبا عمليا على التعامل مع الأزمات والطوارئ.. صور تدريب عملي لميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت هيئة ميناء دمياط تدريبا عمليا متعددا على التعامل مع عدد من المواقف، اشتمل التدريب على افتراض حدوث حريق بمواد صلبة على أحد الأرصفة، وحريق آخر على ظهر أحد السفن بالمخطاف الداخلى للميناء وسرعة إخلاء المصابين من على متنها، والتعامل مع حدوث تلوث بحرى (بقع زيتية بحوض الميناء) وإنقاذ غريق.

وشارك فى التدريب العملى القاطرات (صالح وبدوى) ولنش الإرشاد (دمياط الجديدة) ولنش التطهير (تطهير 4) بالتنسيق بين إدارات الهيئة المختصة وتحت إشراف اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وأظهر التدريب سرعة استجابة جميع العاملين بالإدارات في التعامل مع الأزمات حال الطوارئ، هو ما يوضح انتظام البلاغات والإشارات وسرعة تحرك الوحدات المشاركة والاستجابة الجيدة وإدارة الموضوع باحترافية

وأوضح اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن استمرار هذه التدريبات يهدف إلى سرعة التعامل مع أي ظرف طارئ قد يواجه الميناء والاطمئنان على كفاءة المعدات والأفراد، وحرصاً منها على الأرواح والممتلكات والمال العام والبضائع ورؤوس أموال المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان أمن وسلامة حركة الملاحة من والى الميناء.

بيان عملى متعدد المواقف تجريه هيئة ميناء دمياط.. صور (1)
تدريب عملى متعدد المواقف تجريه هيئة ميناء دمياط

 

بيان عملى متعدد المواقف تجريه هيئة ميناء دمياط.. صور (2)
تدريب عملى متعدد المواقف تجريه هيئة ميناء دمياط
 
بيان عملى متعدد المواقف تجريه هيئة ميناء دمياط.. صور (3)
تدريب عملى متعدد المواقف تجريه هيئة ميناء دمياط

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