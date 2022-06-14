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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:46 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35462 طنا، تشمل 17500 طن كسب صويا و6222 طن يوريا و3000 طن رمل و8740 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55633 طنا تشمل: 3400 طن خردة و5530 طن حديد و14349 طن قمح و1799 طن خشب زان و8413 طن سكر و5000 طن فول و 16780 طن ذرة و 4222 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 362 طنا  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 70 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1855 حاوية مكافئة  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91937 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 289751 طنا  .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2643 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 5146 شاحنة .


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