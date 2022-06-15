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نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:24 م
نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد  استقرار فى الأحوال الجوية على كافة  الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.
 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
 
- الأربعاء 15 يونيو : 
 
نشاط رياح مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
- الخميس 16 يونيو والجمعة 17 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
- السبت 18 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- الأحد 19 يونيو والاثنين 20 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سيناء. جنوب البلاد على فترات متقطعة
 
 
 

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