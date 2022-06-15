اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرضين فنيين بكلية التربية النوعية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:21 ص
نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرضين فنيين بكلية التربية النوعية نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرضين فنيين بنوعية بنها
القليوبية -إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، معرضين فنيين والذي نظمتهما كلية التربية النوعية بقصر ثقافة بنها، وذلك برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، ومدير قصر ثقافة بنها، ومدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستمع نائب رئيس الجامعة، ومرافقوه إلى شرح من الدكتورة داليا إبراهيم عفيفى مدرس بقسم التربية الفنية عن فكرة المعرض الأول والذى تم تنظيمه بعنوان "الخط كمنطلق تشكيلي لتصميمات نسيجية معاصرة"، وتقوم فكرة المعرض على الاستفادة من النظم الخطية القواقع كمدخل لاستحداث تصميمات لأعمال فنيه نسجيه مختلفة الوظائف واعتمدت التصميمات على عدة محاور متعددة العلاقات والمساحات لبناء اتجاهات فنية جديدة وتطوره تقوم على التجديد الشكلي للمشغولة النسيجية.

كما استمع أيضا إلي شرح من الدكتور آية محسن مدرس التصميم الزخرفي بقسم التربية الفنية عن المعرض الثانى بعنوان "نوستالجيا الفنون البصرية" ويناقش المعرض توظيف نوستالجيا الفنون البصرية تستهدف مشاعر المتلقي وتعيد له الحنين إلى الماضي من خلال ملامس قصدية للأثر الزمني علي الوجهات المختلفة.

من ناحية أخرى أشاد المشاركين فى المعرضين بجودة المعروضات واللوحات الفنية المعروضة وفكرتها الإبداعية.


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