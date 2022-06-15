اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: الإجراءات المدمرة لواشنطن والناتو عطلت الحوار الروسى الأوكرانى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:29 م
موسكو: الإجراءات المدمرة لواشنطن والناتو عطلت الحوار الروسى الأوكرانى المفاوضات الأوكرانية الروسية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الإجراءات المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا والناتو لتزويد كييف بالأسلحة وتشجيع النازية، أدت إلى تعطل الحوار الروسي الأوكرانى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في أقرب وقت ممكن، ما يسمح بوقف الأعمال العدائية، ومع ذلك، يتم تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حاليا من قبل الجانب الأوكراني، لقد كانت الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما هي التي أدت إلى إنهاء الحوار الروسي الأوكرانى.

وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن روسيا حاولت مرارا وعبثا تحذير دول الناتو من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع المشاعر العسكرية النازية المعادية لروسيا لدى نظام كييف، ودعم تطلعات كييف للانضمام إلى الحلف.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة