كتب أحمد عرفة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الإجراءات المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا والناتو لتزويد كييف بالأسلحة وتشجيع النازية، أدت إلى تعطل الحوار الروسي الأوكرانى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في أقرب وقت ممكن، ما يسمح بوقف الأعمال العدائية، ومع ذلك، يتم تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حاليا من قبل الجانب الأوكراني، لقد كانت الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما هي التي أدت إلى إنهاء الحوار الروسي الأوكرانى.

وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن روسيا حاولت مرارا وعبثا تحذير دول الناتو من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع المشاعر العسكرية النازية المعادية لروسيا لدى نظام كييف، ودعم تطلعات كييف للانضمام إلى الحلف.