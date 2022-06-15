مكافحة الإدمان: تقديم خدمات علاجية لـ6391 مدمنا من أبناء المنيا مجانا فى عام

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع محافظة المنيا منتدى الحوار الأول حول قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وذلك بديوان عام محافظة المنيا للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتصدى للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع فى براثن الإدمان، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات.

وافتتح المنتدى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا وكلاء الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة وومثلى الازهر والكنيسة‪.‬

وتضمن المنتدى إجراء حوار حول المشاكل المتعلقة بأضرار المخدرات كذلك تعريف القيادات والموظفين من أبناء المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام الجارى ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون‪.‬

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الأنشطة التي نفذها التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا على مدار العام الماضي، حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" في 300 مدرسة،كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية داخل مراكز الشباب، وأيضا الكشف عن المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها، بالإضافة الى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه، تتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم أيضا توفير الخدمات العلاجية لـ6391 حالة إدمان من ابناء المحافظة على مدار العام الماضى ،وجميع الخدمات تقدم لمرضى الادمان مجانا وفى سرية تامة ،كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 28 قرية ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان"، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة ، و تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى تخصيص 35 لافتة ‪outdoor‬ بميادين وشوارع المنيا الرئيسية تتضمن رقم الخط الساخن وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

كذلك تم إعداد القيادات الشبابية والتطوعية وتم تنفيذ 16 تدريبا باستهداف 320 فتاة وشاب وضمهم ضمن رابطة التطوع لدى الصندوق البالغ عددها 33 الف متطوع فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية كذلك تنفيذ ورش عمل للمتخصصين.

وأشاد اللواء شريف القاضى محافظ المنيا بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا ان الصندوق نجح فى تنفيذ البرامج الوقائية داخل المحافظة وكذلك توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة مع الاستمرارية في تكثيف هذه الأنشطة من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة‪.