مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم مساء اليوم الأربعاء وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين نقل واشتعال النيران بهما على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعى وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث اصطدام بين سيارتين على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 170 مما أسفر عن مصرع كلا من فاروق عبد الرحيم عبد عبد الحفيظ 42 سنة، وعلي صلاح محمد 18 سنة ومحمد شعبان محمد 18 سنة، وإصابة القط محمد متولى 35 سنه واشرف عاشور محمد علي 45 سنه وجميعهم من محافظة أسيوط وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وتم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي اسيوط الجامعى وجار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.